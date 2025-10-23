Anas, eseguito il sollevamento di una campata tampone appartenente al viadotto Re

Anas ha eseguito il sollevamento di una campata tampone appartenente al viadotto Re, ubicato al km 178,820 della strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, nel territorio di Porto Empedocle, in provincia di Agrigento.

Il viadotto si sviluppa per una lunghezza complessiva di circa 180 metri e consta complessivamente di cinque campate.

L’intervento è stato eseguito a traffico interdetto, dopo l’installazione di un articolato sistema integrato costituito da carpenteria metallica.

La campata tampone ha una lunghezza di 16 metri.

Per consentire il risanamento delle testate delle travi e la sostituzione degli apparecchi di appoggio della campata si è reso necessario procedere al sollevamento di quest’ultima.

Nella prima fase è stato predisposto il sistema di sostegno provvisorio mediante il posizionamento di sei travi metalliche disposte in modo da garantire un’adeguata ripartizione dei carichi e la stabilità dell’impalcato durante le successive operazioni.

In seguito, si è proceduto all’imbracatura delle travi per consentire un efficace collegamento tra le travi di sollevamento e l’impalcato esistente.

Completata questa fase, il tutto è stato collegato ad una centralina elettronica per il controllo sincronizzato delle operazioni di sollevamento. Tale sistema ha permesso di monitorare in tempo reale i movimenti e le pressioni esercitate assicurando un sollevamento uniforme e controllato della struttura.

L’impalcato è stato quindi gradualmente sollevato fino alla quota prestabilita in modo da consentire le successive lavorazioni di risanamento delle testate delle travi e la sostituzione degli apparecchi di appoggio.

Al termine delle operazioni di risanamento e sostituzione, l’impalcato della campata tampone verrà riportato in posizione e appoggiato sui nuovi dispositivi.