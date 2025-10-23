Sorpreso a intascare mazzetta di mille euro, arrestato funzionario regionale Antonio Librizzi 

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato in flagranza il funzionario della Regione Siciliana Antonio Librizzi , in servizio al dipartimento dei Beni culturali e dell’identita’ siciliana mentre riceveva da un imprenditore 1.000 euro in contanti all’interno di un negozio nel centro storico di Palermo.

Le indagini per corruzione – condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo e coordinate dalla Procura della repubblica guidata da Maurizio de Lucia – sono nate dalla denuncia di due imprenditori ai quali il funzionario avrebbe richiesto soldi per “sbloccare” la liquidazione di alcune fatture emesse nei confronti del dipartimento dei Beni Culturali per forniture di beni e prestazioni di servizi nell’ambito di manifestazioni culturali finanziate con fondi regionali.

L’imprenditore avrebbe consegnato i soldi in cambio della possibilita’ di continuare a lavorare con il dipartimento. Le indagini – rende noto la Gdf – hanno inoltre consentito di riscontrare quanto denunciato dalle vittime e di individuare ulteriori persone alle quali il funzionario avrebbe chiesto indebitamente denaro.