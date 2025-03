Il gruppo della Melesia in visita al Centro malattie degenerative di Agrigento 

Momenti di gioia e spensieratezza per pazienti, familiari e sanitari del Centro diurno dell’Unità Operativa Complessa Malattie degenerative e involutive della Cittadella Sanitaria di Agrigento grazie alla visita in reparto del gruppo folkloristico della Malesia, presente in città in occasione della settantasettesima edizione della Festa del mandorlo in fiore. Canti e musiche d’oriente, insieme ai colori e alle suggestioni affascinanti offerte dai performer della compagine malese, hanno letteralmente incantato, nel corso della mattinata di ieri, tutti i presenti presso il servizio diretto dalla dottoressa Liana Gucciardino.

Emozioni vivide sui volti dei pazienti per un’iniziativa in grado di stimolare la partecipazione degli anziani evocando in loro anche i ricordi delle vecchie edizioni della sagra. Per preparare al meglio la giornata, nei giorni scorsi, l’equipe dei professionisti del Centro diurno ha coinvolto i pazienti in una serie di attività artistiche e di laboratorio creativo durante le quali sono state realizzate diverse creazioni legate al folklore popolare ed un pannello pittorico raffigurante il simbolo del mandorlo in fiore. La compagnia del gruppo folk malese è stata accolta in reparto dal direttore sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Raffaele Elia, che ha espresso tutto il suo compiacimento per il valore dell’iniziativa ringraziando l’organizzazione della Festa del mandorlo in fiore per aver offerto questa splendida opportunità.