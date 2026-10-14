Agrigento

Il Liceo Classico Empedocle premiato dal ministro Valditara agli Stati generali della scuola siciliana 

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle, acclarato modello di riferimento nel panorama scolastico, si conferma ancora una volta eccellenza che si distingue non solo in ambito umanistico, ma anche in quello scientifico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Liceo Classico e Musicale Empedocle, acclarato modello di riferimento nel panorama scolastico, si conferma ancora una volta eccellenza che si distingue non solo in ambito umanistico, ma anche in quello scientifico. Nella prestigiosa cornice del grande evento regionale “La Sicilia fa Scuola – Stati Generali dell’Istruzione”, tenutosi ai Cantieri Culturali alla Zisa, l’istituto  ha ricevuto un solenne riconoscimento pubblico. Davanti a una platea d’eccezione, alla presenza delle massime autorità regionali e del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Marika Helga Gatto, è salita sul palco  per ritirare il premio assegnato all’Istituto. 

L’emozionante momento della premiazione ha visto la Dirigente affiancata dagli studenti Amelie Corsini, Alida Traversa e Flavio Volpe, già vincitori del premio nazionale di astrofisica con il progetto specialistico “La luce Cherenkov – l’orma blu dell’universo”, guidati e coordinati dalle professoresse Margherita Lattuca e Maria Concetta Triassi.  A confermare questa identità istituzionale d’eccellenza a tutto tondo, la sezione del Liceo Musicale si è imposta come ulteriore protagonista della giornata a Palermo, esibendosi in una travolgente performance con la propria Orchestra diretta dal Prof. Luciano Munafò: l’esecuzione dei brani in programma — tra cui il travolgente “Tico-Tico”, il celebre paso doble “Amparito Roca” e il brano “I tre puntini” — ha incantato la platea, suggellando il successo di una giornata memorabile che ha visto l’istituto agrigentino distinguersi e raccogliere i massimi consensi da parte delle autorità e dei vertici ministeriali presenti.

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