Anas, inaugurato a Racalmuto il nuovo polo “Road Academy” per la guida

La Sicilia è entrata nella rete della Road Academy Anas con un polo dedicato alla guida sicura e alla formazione del personale di esercizio e degli autisti. Il nuovo centro è stato inaugurato all’Autodromo Valle dei Templi di Racalmuto, in provincia di Agrigento, porta nell’Isola il programma pensato per accrescere le competenze del personale e la consapevolezza nell’utilizzo dei mezzi aziendali.

Francesca Ambrosio, Responsabile Training, e Nicola Montesano, Responsabile della Struttura Territoriale Anas Sicilia, hanno visitato il nuovo polo, a testimonianza del valore attribuito alla formazione e alla diffusione della cultura della sicurezza. L’attivazione del centro siciliano rende la formazione più accessibile ai dipendenti del territorio e rafforza l’attenzione alla sicurezza di chi opera quotidianamente lungo la rete stradale. Racalmuto diventa così una delle sedi di riferimento del progetto nazionale, affiancando i poli già attivi a Latina, Ottobiano e Battipaglia. Il percorso integra lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, con attività dedicate alla guida difensiva, all’utilizzo dei sistemi di assistenza alla guida, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze. Sono previste anche esercitazioni sulla frenata, sul controllo del veicolo e sulla gestione delle situazioni critiche.

La formazione è calibrata sui ruoli e sui veicoli utilizzati dai partecipanti, per rendere le competenze acquisite direttamente applicabili alle attività operative svolte ogni giorno sulle strade siciliane.Il polo di Racalmuto si inserisce nel percorso di sviluppo della Road Academy, avviata nel 2024 con un progetto pilota che ha coinvolto circa 360 dipendenti. Tra giugno e settembre 2026, nei primi tre centri, sono state realizzate 30 sessioni formative per circa 250 persone. Il piano nazionale proseguirà con il coinvolgimento di ulteriori 1.350 dipendenti e con l’attivazione di un quinto polo formativo in Toscana, la cui sede è in fase di individuazione. “La sicurezza nelle tue mani” è il messaggio che accompagna il progetto: un impegno che in Sicilia trova ora una sede dedicata, per tradurre preparazione, responsabilità e professionalità in maggiore sicurezza per il personale e in un servizio di qualità ai cittadini.