Porto Empedocle, due giornate dedicate al progetto Erasmus all’istituto Livatino 

In occasione degli Erasmus Days 2026, l’I.C. “Rosario Livatino” di Porto Empedocle promuove due giornate dedicate al valore della mobilità e della cittadinanza europea. L’appuntamento è fissato per giovedì 15 e venerdì 16 ottobre presso l’Aula Magna del plesso “U. e V. Vivaldi”. L’invito è rivolto sia al mondo scolastico sia all’intera cittadinanza.

L’iniziativa sarà l’occasione per condividere con la comunità i risultati e le emozioni dell’esperienza vissuta a Madrid nel giugno scorso: un’esperienza di crescita umana e professionale che ha rafforzato il senso di appartenenza all’Unione Europea e dimostrato come l’incontro con altre realtà internazionali possa arricchire la didattica, la formazione e il futuro dei giovani. Il programma degli appuntamenti: Giovedì 15 ottobre (ore 9:15 – 11:15): Incontro riservato alle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado. Gli studenti avranno modo di avvicinarsi alle opportunità offerte dal programma Erasmus+ e riflettere sull’importanza di sentirsi cittadini europei attraverso racconti e testimonianze dirette. Venerdì 16 ottobre (ore 16:00 – 18:00): Evento aperto a docenti, famiglie, rappresentanti delle istituzioni locali e a tutti i cittadini. Un momento di confronto pubblico per conoscere da vicino l’impatto del progetto Erasmus e le sue ricadute positive sia sulla scuola che sul territorio.

Come ha dichiarato la dirigente scolastica dell’Istituto “Livatino”, prof.ssa Rossana Neri: “Con il progetto Erasmus la scuola rende gli studenti protagonisti attivi di un dialogo internazionale e interculturale. Un’esperienza di crescita non soltanto per chi viaggia, in quanto i valori della cooperazione, del confronto e del rispetto reciproco, appresi e vissuti all’estero, migliorano sia la qualità del lavoro scolastico che lo stesso tessuto sociale della città. L’invito all’evento di venerdì è, perciò, rivolto a tutti i cittadini, alle famiglie e alle forze vive del territorio affinché siano presenti e facciano rete insieme alla scuola. Investiresui giovani ed essere al loro fianco in questo percorso significa costruire insieme una comunità più consapevole e proiettata verso il futuro.”