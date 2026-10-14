“La Kolymbethra di Agrigento – Un giardino d’eccezione”, in un libro la meravigliosa storia di un angolo di paradiso

Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Convegni di Casa Sanfilippo ad Agrigento, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, il Parco della Valle dei Templi e l’Università degli Studi di Milano presentano al pubblico il volume “La Kolymbethra di Agrigento – Un giardino d’eccezione” (Società Editrice Allemandi), il primo libro che racconta 2.600 anni di storia di questo raro esempio di paesaggio archeologico e agricolo, incastonato nel cuore della Valle dei Templi, con i risultati di nuove ricerche archeologiche, agronomiche, architettoniche e archivistiche, grazie al contributo di studiosi italiani e stranieri.

All’incontro aperto al pubblico saranno presenti la Direttrice Culturale del FAI Daniela Bruno, il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento Angelo Di Franco, la funzionaria archeologa del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei TempliMaria Concetta Parello, la Professoressa di Archeologia classica dell’Università degli Studi di Milano Claudia Lambrugo, curatrice del libro. Modera Valentina Caminneci, Dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento