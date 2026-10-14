Agrigento

“La Kolymbethra di Agrigento – Un giardino d’eccezione”, in un libro la meravigliosa storia di un angolo di paradiso

Il primo libro che racconta 2.600 anni di storia di questo raro esempio di paesaggio archeologico e agricolo, incastonato nel cuore della Valle dei Templi, con i risultati di nuove ricerche archeologiche, agronomiche, architettoniche e archivistiche

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 10.00, presso la Sala Convegni di Casa Sanfilippo ad  Agrigento, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, il Parco della Valle dei Templi l’Università degli Studi di Milano presentano al pubblico il volume “La Kolymbethra di Agrigento – Un giardino d’eccezione” (Società Editrice Allemandi), il primo libro che racconta 2.600 anni di storia di questo raro esempio di paesaggio archeologico e agricolo, incastonato nel cuore della Valle dei Templi, con i risultati di nuove ricerche archeologiche, agronomiche, architettoniche e archivistiche, grazie al contributo di studiosi italiani e stranieri.

All’incontro aperto al pubblico saranno presenti la Direttrice Culturale del FAI Daniela Bruno, il Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi Roberto Sciarratta, il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento Angelo Di Franco, la funzionaria archeologa del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei TempliMaria Concetta Parello, la Professoressa di Archeologia classica dell’Università degli Studi di Milano Claudia Lambrugo, curatrice del libro. Modera Valentina Caminneci, Dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento

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