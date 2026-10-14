Un altro scandalo in Sicilia, 7 misure cautelari per appalti e corruzione

Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal gip nell’ambito di un’operazione anticorruzione . L’inchiesta, denominata “Nexus“, è stata coordinata dall’ufficio palermitano della Procura Europea (Eppo). Al centro un’associazione a delinquere, di cui farebbero parte politici e imprenditori, che avrebbe gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.