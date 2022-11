Il maxi incendio a Fontanelle, la relazione: “Edificio costruito con cemento depotenziato”

Oltre il danno anche la beffa. Ci sono nuovi sviluppi relativi alla vicenda sul maxi incendio che, quasi due anni fa, ha devastato un intero magazzino di cinquecento metri quadrati e reso inagibile un intero edificio in via Unità d’Italia, nel quartiere di Fontanelle. L’immobile, secondo una relazione effettuata da una ditta incaricata dai residenti, sarebbe stato costruito con cemento depotenziato.

Un altro boccone amaro da digerire per le numerose famiglie che, dopo il rogo, sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. Residenti che hanno pagato circa 14 mila euro per far svolgere questi accertamenti. E ci vorranno almeno 350 mila euro per il rifacimento dell’intero edificio.

L’incendio divampò da un magazzino a piano terra dato in affitto ad una società che si occupa di prodotti alimentari. Il danno è stato solamente in parte coperto dall’assicurazione. E intanto sono attesi anche sviluppi sulla vicenda giudiziaria con la conclusione delle indagini, eseguite da carabinieri e vigili del fuoco, con il coordinamento della Procura di Agrigento.