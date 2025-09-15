Agrigento

Il maxi incendio di Agrimarket, respinte richieste di risarcimento a 18 anni dal rogo 

Quattro proprietari di un immobile danneggiato dall’incendio dovranno anche pagare le spese processuali

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

Nessun risarcimento danni. A diciotto anni di distanza dal maxi incendio che ha devastato l’ex negozio Agrimarket, nel quartiere di Villaggio Mosè, è stata respinta anche la richiesta di quattro proprietari di un appartamento adiacente all’esercizio commerciale. I ricorrenti avevano citato in giudizio il Comune di Agrigento ritenendolo responsabile dei danni provocati dal rogo.

Il tribunale ha invece rigettato la richiesta condannando i proprietari dell’immobile al pagamento delle spese processuali quantificate in circa cinquemila euro. L’incendio si verificò il 2 marzo 2007. Le indagini avrebbero accertato una natura dolosa senza tuttavia riuscire a individuare gli eventuali responsabili. Dal procedimento penale si arrivò anche a quello civile con diversi passaggi – tra Agrigento e Palermo – per chiedere il risarcimento dei danni. Tutte le richieste sono state rigettate.  

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Messina

Messina, fuga di gas all’ospedale Papardo: tre auto in fiamme
Agrigento

Il maxi incendio di Agrimarket, respinte richieste di risarcimento a 18 anni dal rogo 
Sciacca

Crisi della marineria, istituito tavolo tecnico a Sciacca
Agrigento

Completata messa in sicurezza di via Favignana, l’assessore Vullo: “Dignità a Monserrato”
comitini

Comitini, inaugurata la nuova Scuola Elementare e Media di via Apollo XI
Cultura

“Variazioni Sul Mito” al Pirandello, nuovo appuntamento il 17 settembre