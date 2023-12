“Il Natale della Solidarietà”, al via raccolta fondi organizzata da Sem&Food

Il “?????? ????? ???????????̀”, promosso da SEMandFOOD, in collaborazione con Agrigento Cooking Show, Sbem!, Visit Agrigento e Active Body Planet, ha come mission quella di dare ?? ????? ???????? ????? ?? ????? ??????? ????????? ????? ?????? ?????̀. La ???????? ?????, giunta ormai all’?????? ???????? e organizzata da Alessandro Seminerio ??? ??????? ????? ????? ????? ???????? scomparsa in seguito ad un brutto male, servirà a destinare l’intero ???????? ???? Fondazione Mondoaltro (braccio operativo di Caritas Diocesana Agrigento ) e verrà utilizzato interamente ? ???????? ????? Mensa serale “Locanda di Maria” che assicurerà pasti caldi a coloro che ne avranno necessità. Effettuare la donazione è facile, veloce e sicuro. Potrai dare il tuo ?????????? ?? ???? ?? https://gofund.me/270af01f ?? Dona un Natale a chi il Natale non può viverlo. ????? ????????. ????? ??????. ????? ??????. FAI LA TUA PARTE!