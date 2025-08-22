Siracusa

Scontro tra un furgone e un mezzo pesante, due feriti in ospedale

Scontro frontale lungo la Sp 19 che collega Noto con Pachino

Pubblicato 10 minuti fa
Da Redazione

Scontro tra un furgone e un mezzo pesante questa mattina sulla Sp19, strada provinciale che collega Noto e Pachino. Due i feriti, entrambi trasportati in ospedale per le cure del caso.

Sul posto le ambulanze del 118, con i rilievi affidati ai Vigili urbani del Comune di Noto. Completamente distrutta la parte anteriore del furgone, danni ingenti anche alla parte frontale del mezzo pesante, lasciando presagire che possa essersi trattato di uno scontro frontale tra i due mezzi.

