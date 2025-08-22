Garufo all’Unitas Sciacca Calcio

L’Unitas Sciacca Calcio dà il benvenuto a Desiderio Garufo. Classe ’87, esperienza da vendere e oltre 280 presenze tra Serie B e C con piazze importanti come Parma, Reggina, Catania, Trapani e tante altre. Dopo l’ultima stagione tra Akragas e San Vito Lo Capo, Garufo ha scelto Sciacca per continuare a scrivere pagine importanti e questa volta indossando la maglia verde-nero.

Centrocampista di qualità e grinta, pronto a spingere non solo in difesa ma anche in avanti, arriva per alzare l’asticella e farci sognare ancora di più in questo campionato di Eccellenza.