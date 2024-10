“Il piacere della legalità”, concluso il progetto dell’Uelpe Agrigento

Si è svolto presso l’ULEPE di Agrigento, l’incontro conclusivo del progetto “Il piacere della legalità”. Il progetto è stato realizzato con l’intento di stimolare la riflessione critica sulla condotta antigiuridica e sulle conseguenze del reato al fine di un accompagnamento verso una visione comune del significato di legalità. Le azioni sono state articolate in attività di gruppo, laboratori esperienziali, visite esterne e testimonianze, ed hanno visto la preziosa collaborazione degli operatori del FAI “Il Giardino della Kolymbethra” e dell’APS San G. M. Tomasi di Agrigento. Alle attività in esterna hanno preso parte anche rappresentanti del Comune di Agrigento nelle persone degli assessori Ciulla e Alfano, oltre al direttore dell’ULEPE di Agrigento, dott. S. Papa, al direttore dell’UDEPE di Caltanissetta, dott. S. E. Leotta e all’équipe multidisciplinare dell’ULEPE formata dalla dott.ssa P. Romanino, F. Gaziano e E. Vagliasindi.

Il progetto ha interessato 15 soggetti dell’ULEPE di Agrigento sottoposti a misure e sanzioni di comunità e, per la prima volta nel distretto, ha visto la condivisione delle attività svolte in esterna presso il FAI “Giardino della Kolymbethra” nella la Valle dei Templi, con altri 10 soggetti dell’UDEPE di Caltanissetta impegnati in un parallelo progetto sulla cultura della legalità.

L’ULEPE di Agrigento, con tali attività progettuali, prosegue nella costruzione della Giustizia di Comunità attraverso azioni mirate all’educazione alla legalità, al senso civico, alla cittadinanza attiva e al rafforzamento dei percorsi riparativi di chi sconta una pena.