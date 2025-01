Il Prefetto Caccamo in visita alla Capitaneria di Porto Empedocle

Visita istituzionale del Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Porto Empedocle. Il rappresentante territoriale del Governo è stato accolto dal Capo del Compartimento marittimo di Porto Empedocle Capitano di Fregata Agazio Tedesco.

Nel corso dell’incontro, presenti anche i Comandanti degli Uffici Circondariali marittimi di Licata, Sciacca e Lampedusa. Il Prefetto ha posto l’accento sull’importanza del ruolo della Capitaneria di porto in relazione ai molteplici compiti d’istituto svolti dalla Guardia Costiera, rivolgendo parole di apprezzamento per il grande valore morale ed operativo dimostrato dal personale militare e civile dalla Capitaneria di porto empedoclina, in particolare nell’attività di salvaguardia della vita umana in mare, tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia dell’ambiente.

Il Prefetto ha visitato l’Area Comando, la nuova Sala dedicata allo svolgimento delle patenti nautiche e la Sala Operativa, prendendo visione dei sistemi in uso per il monitoraggio del traffico navale e della gestione delle emergenze in mare.

La visita si è conclusa con la consegna del crest del comando e la firma del Diario Storico della Capitaneria, ove il Prefetto si è, tra l’altro, così espresso: …”Questa Istituzione costituisce sicuramente una peculiarità che debba costantemente essere sempre più valorizzata e ciò avviene, senza dubbio alcuno, grazie alla elevata capacità di pronto intervento e di altissima professionalità, caratteristiche assolutamente peculiari di questa Istituzione.”

“Le parole di apprezzamento espresse dal Sig. Prefetto ci inorgogliscono e ci impegnano a continuare nel lavoro fin qui svolto – ha affermato il Comandante Tedesco – per la crescita di tutto il territorio e la comunità agrigentina”.