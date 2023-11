Il questore Ricifari promosso Dirigente generale di pubblica sicurezza: lascia Agrigento

Il questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, è stato promosso dirigente generale di pubblica sicurezza. Ricifari, arrivato lo scorso marzo dalla Questura di Caltanissetta, resterà per qualche settimana ancora nella città dei Templi e poi verrà trasferito a Roma.

Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha deliberato nomine e un movimento di prefetti: Laura Lega, da Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è destinata a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione; Renato Franceschelli, da Genova, è destinato a svolgere le funzioni di Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Cinzia Teresa Torracoda L’Aquila, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Genova; Giancarlo Di Vincenzo, da Pescara, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto de L’Aquila; Flavio Ferdani, da Macerata, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Pescara; Isabella Fusiello (dirigente generale della polizia ora nominata Prefetto) è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Macerata; Massimo Mariani, da Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Rc), è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Palermo; Clara Vaccaro, da Vice Capo Dipartimento, direttore Centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Reggio Calabria, anche con incarico di Commissario straordinario del Governo per l’area del Comune di San Ferdinando (Rc); Daniela Lupo, da Piacenza, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Trapani; Giuseppe Alfredo Ponta (nominato Prefetto) è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Piacenza; Antonio Cananà, da Viterbo, è destinato a svolgere le funzioni di Capo dell’Ispettorato generale di amministrazione presso il Dipartimento per l’amministrazione generale, per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie; Gennaro Capo, da Rieti, è destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Viterbo; Pinuccia Niglio (nominata Prefetto) è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Rieti.