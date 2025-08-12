Menfi

Auto presa di mira dai vandali a Menfi, indagano i Carabinieri

La proprietaria accortasi del fatto è finita in ospedale

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

In piena notte a Menfi vandalizzata un’auto nella zona ovest della città.

Ignoti hanno scaraventato un grosso sasso sul lunotto posteriore dell’auto provocandone la rottura. Sasso che rimbalzando ha lesionato anche il parabrezza anteriore. A raccontare ciò uno dei componenti della famiglia : “Hanno rotto anche lo specchietto retrovisore e forzato la maniglia” .

Attimi di terrore per la mamma, che è finita in ospedale, quando verso le 2:30 di notte, si è affacciata in strada, svegliata dalla botta della grossa pietra.

Gli ultimi fatti avvenuti nella cittadina, lasciano non tranquilli chi vi abita. In tanti chiedono una maggiore vigilanza del territorio.

