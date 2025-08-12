Ferragosto, ecco come cambia la viabilità a San Leone: tutto quello che c’è da sapere 

Tutto pronto per il Ferragosto 2025 ad Agrigento. Il sindaco Franco Miccichè ha firmato nelle scorse ore un’ordinanza, seguendo il modello di molte altre località balneari, con cui ha vietato i falò e gli accampamenti in spiaggia oltre l’accensione di botti e fuochi d’artificio. Con un altro provvedimento, invece, è stata modificata la viabilità nel quartiere balneare per evitare ingorghi e lunghe code. Attesi numerosi avventori anche alla luce del concerto di Loredana Errore in programma la sera a piazzale Giglia.

Queste le modifiche alla circolazione stradale nel giorno di ferragosto

Senso unico di marcia in viale Delle Dune da via Magellano fino al piazzale Giglia compresa la via Nettuno; divieto di transito in viale Dei Giardini, dall’intersezione con via Edera fino a piazzale Giglia; obbligo di svolta a sinistra sul viale Dei Giardini per tutti i veicoli provenienti dal viale dei Pini; obbligo di svolta a destra per l’uscita dei veicoli dalle traverse del viale dei Giardini fino a via Edera; obbligo di svolta a destra sul viale dei Pini per tutti i veicoli provenienti da via Primavera; divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada compreso tra il Lungomare Falcone e Borsellino, altezza gelateria “Vullo” a tutto il piazzale Giglia; obbligo di svolta a destra per l’uscita dei veicoli dalle traverse di viale Delle Dune con direzione piazzale Giglia; divieto di circolazione nel tratto che va da piazzale Giglia-via Nettuno-viale Delle Dune e fino a via Magellano. Viale Delle Dune potrà essere percorso in senso contrario soltanto dagli automezzi delle forze di polizia, della polizia municipale, dei mezzi di soccorso e antincendio, nonché dai taxi ed Ncc e servizi di linea urbana.

Da giovedì 14 agosto ore 21 e fino alle 6 del 15 agosto 2025

divieto di circolazione nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare della polizia di Stato fino a piazzale Giglia; obbligo di svolta a destra su via Rugiada per i veicoli provenienti dal viale Delle Dune; divieto di circolazione su tutto il piazzale Giglia, da ingresso ex eliporto fino all’intersezione con via Nettuno-viale Dei Giardini-viale Dei Pini; obbligo di svolta a sinistra su via Venere per tutti i veicoli provenienti dal Lungomare Falcone-Borsellino; obbligo di svolta a destra verso viale dei Pini per i veicoli provenienti da via Edera.