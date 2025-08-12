Cronaca

 Evade dal carcere di Trapani, detenuto marocchino subito preso

L'uomo di 34 anni sarebbe fuggito scavalcando la recinzione dal campo sportivo.

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Un detenuto per reati comuni è evaso dal carcere “Pietro Cerulli “ di Trapani. Lo rende noto il segretario del sindacato della polizia penitenziaria Spp Aldo Di Giacomo.

L’uomo di 34 anni, originario del Marocco, sarebbe fuggito – a quanto è stato riferito- scavalcando la recinzione dal campo sportivo. L’uomo, tuttavia, è stato subito catturato dal personale della Polizia penitenziaria coadiuvato da Polizia e dei Carabinieri.

