 Evade dal carcere di Trapani, detenuto marocchino subito preso

Un detenuto per reati comuni è evaso dal carcere “Pietro Cerulli “ di Trapani. Lo rende noto il segretario del sindacato della polizia penitenziaria Spp Aldo Di Giacomo.

L’uomo di 34 anni, originario del Marocco, sarebbe fuggito – a quanto è stato riferito- scavalcando la recinzione dal campo sportivo. L’uomo, tuttavia, è stato subito catturato dal personale della Polizia penitenziaria coadiuvato da Polizia e dei Carabinieri.