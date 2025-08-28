Agrigento
“Il risveglio degli Dei”, da domani ticket ridotto per l’uso dei parcheggi del Parco
La decisione del direttore del Parco, Roberto Sciarratta
Per consentire una migliore fruizione degli spettacoli all’alba nella Valle dei Templi a partire da domattina gli utenti pagheranno un prezzo fisso e ridotto per l’utilizzo dei parcheggi del Parco archeologico. La
decisione è stata presa stamattina dal direttore Roberto Sciarratta dopo aver incontrato l’azienda che gestisce il servizio.
Per tutti coloro che si recheranno ad assistere a “Il Risveglio degli Dei” nelle giornate del 29 e del 31 agosto il ticket sarà di 3 euro.
Redazione
