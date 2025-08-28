Agrigento

“Il risveglio degli Dei”, da domani ticket ridotto per l’uso dei parcheggi del Parco

La decisione del direttore del Parco, Roberto Sciarratta

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Per consentire una migliore fruizione degli spettacoli all’alba nella Valle dei Templi a partire da domattina gli utenti pagheranno un prezzo fisso e ridotto per l’utilizzo dei parcheggi del Parco archeologico. La
decisione è stata presa stamattina dal direttore Roberto Sciarratta dopo aver incontrato l’azienda che gestisce il servizio.

Per tutti coloro che si recheranno ad assistere a “Il Risveglio degli Dei” nelle giornate del 29 e del 31 agosto il ticket sarà di 3 euro.

