Ragusa

Prodotti di “Halloween” non sicuri, sequestri e sanzioni per cinque attività commerciali

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 5 mila prodotti

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

 I finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, nell’ambito di una mirata intensificazione dei controlli del territorio in vista della festività di Halloween, hanno sequestrato 5.500 prodotti e segnalato amministrativamente 5 titolari di attività commerciali.

In particolare, il piano d’azione, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini, ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo articoli non sicuri tra maschere, costumi, decorazioni e accessori pronti sugli scaffali per la vendita, risultati privi delle informazioni per il consumatore, quali le precauzioni d’uso, i materiali utilizzati e la descrizione in lingua italiana, indispensabili per rilevare, tra l’altro, la presenza di eventuali sostanze nocive o allergeni.

Per tali fattispecie, i 5 responsabili, operanti a Ragusa, Modica, Vittoria e Pozzallo, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un importo massimo di 25.823 euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Colpi di pietra in faccia all’ex compagna: arrestato 35enne
Agrigento

Criticità via Gioeni, il comitato chiede incontro al Prefetto Caccamo: “situazione non più tollerabile”
Politica

Accesso donne a social freezing, M5s deposita ddl all’Ars
Ragusa

Prodotti di “Halloween” non sicuri, sequestri e sanzioni per cinque attività commerciali
Agrigento

Nasce FIDA Agrigento, nuova rappresentanza dei dettaglianti alimentari di Confcommercio
Palermo

In auto con mezzo chilo di droga, arrestato