Il sindacato Siap e Conflavoro donano un defibrillatore alla Questura di Agrigento

Oggi, a seguito di un ambizioso progetto di collaborazione tra Conflavoro Pmi, Polizia di Stato e Sindacato SIAP, la Questura di Agrigento ha ricevuto un importante dono, un defibrillatore. Il dispositivo sanitario verrà dato in dotazione al personale delle Volanti e costituirà un importante presidio salvavita sia per i poliziotti che per gli utenti. Il defibrillatore è un dispositivi di tipo automatico che permetterà agli operatori di intervenire in pochi istanti in caso di emergenza. A tal proposito nelle giornate scorse la Questura, particolarmente attenta a questa necessità , ha organizzato un primo ciclo di incontri con proprio personale medico ed operatori, sulle manovre di base di rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo dei defibrillatori. Pertanto, il personale in servizio presso gli uffici della questura, è stato adeguatamente sensibilizzato e reso consapevole al fine di poter intervenire in circostanze di criticità. Durante la cerimonia di consegna il Presidente Regionale di Conflavoro Pmi, Giuseppe Pullara, ha sottolineato l’importanza della mission condivisa con la Polizia di Stato riguardante la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro. Giuseppe Tiani Segretario Nazionale Generale del SIAP ha evidenziato l’importanza della cultura della sicurezza e della prevenzione, sottolineando l’indispensabile collaborazione tra organizzazioni professionali e istituzioni. Alla consegna erano presenti il vice il Segretario Nazionale del SIAP – Luigi Lombardo – esponenti della Segreteria Provinciale SIAP – Agrigento e della Segreteria Regionale SIAP – Sicilia. Il Questore Ricifari ha espresso la sua gratitudine per il gesto di valore compiuto da Conflavoro, sottolineando l’importanza della costruttiva collaborazione con il SIAP”, ha inoltre, voluto rivolgere un particolare ringraziamento a tutto il personale della Polizia di Stato, per l’entusiasmo con cui ha partecipato al corso di qualificazione e per il grande senso di responsabilità che va oltre gli ordinari compiti di istituto.