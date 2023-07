Il Sovrintendente Castelluccio va in pensione,  il saluto della Questura di Agrigento

Oggi va in pensione il Sovrintendente Capo Coordinatore Gerardo Castelluccio. Salernitano di nascita, inizia la sua carriera in Polizia nell’ottobre 1982 quando frequenta l’82 ° corso presso la Scuola di Polizia di Reggio Emilia. Dopo la prima assegnazione al Reparto Mobile di Milano, viene trasferito alla Questura di Agrigento nel luglio 1983. Nel dicembre 1985 viene assegnato presso la Sezione Volanti della Questura di Agrigento e nel 1994 passa alla Squadra Mobile ove permane sino al 1995, quando ritorna alla Sezione Volanti.

Nel 1999 torna alla Squadra Mobile sino al 2015. All’interno della Squadra Mobile viene incardinato nella sezione che contrasta la criminalità organizzata e, negli ultimi anni, viene nominato responsabile della Sezione narcotici. Nel 2015, dopo la promozione a Sovrintendente Capo, diventa responsabile della Quarta Squadra delle Volanti di Agrigento, dove oggi conclude una straordinaria carriera tra l’affetto di tutti i colleghi. È sempre stato vicino alla cittadinanza agrigentina, pur non essendo originario della Città dei Templi.

Si è distinto come poliziotto impegnandosi sia nella repressione dei reati, sia come operatore di volante che si apprestava a portare aiuto e soccorso alle persone in difficoltà. Nel 2010, a Marsiglia, collaborava alla cattura di un noto capomafia agrigentino, concludendo una latitanza che era durata per undici anni. A seguito della cattura del pericolosissimo latitante, ottenne la promozione per merito straordinario. È stato per anni punto di riferimento delle nuove generazioni di poliziotti che si sono succedute presso la Questura, e con egli hanno iniziato a imparare i rudimenti del mestiere