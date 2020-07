Il Tempio di Zeus Olimpio rivede la luce: il Telamone sarà restaurato

Aggiudicati in maniera definitiva i lavori di interventi di musealizzazione e restauro archeologico del Tempio di Zeus Olimpio di Agrigento. I lavori, assegnati alla ditta di Tiziana Salvatrice Cilia, avranno un costo di oltre cinquecento mila euro. La statua è alta 7,65 metri ed è la più grande dell’antichità in Sicilia e tra le più grandi dell’intera arte greca. Una riproduzione del suddetto Telamone è adagiato per terra tra le rovine del tempio. Il tempio di Zeus venne eretto dopo la vittoria di Himera sui Cartaginesi del 480-479 a.C. Il tempio venne totalmente distrutto da un terremoto avvenuto il 19 dicembre 1401. Il tempio misurava m 112,70 x 56,30 allo stilobate. Su di un poderoso basamento, sormontato da un krepidoma di cinque gradini, si collocava il recinto, con sette semicolonne doriche sui lati corti e quattordici sui lati lunghi, collegate fra loro da un muro continuo e alle quali, all’interno, facevano riscontro altrettanti pilastri.