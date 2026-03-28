Impegno per Fontanelle, sindaco e assessore: “Non sarà mai un quartiere di serie B”

“È mantenuto costante e senza sosta l’impegno dell’Amministrazione comunale di Agrigento verso la frazione di Fontanelle. Numerose sono le iniziative soprattutto nel settore infrastrutturale.” Lo dicono in una nota stampa il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, e l’assessore ai lavori pubblici, Gerlando Principato.

“In riferimento al Centro polivalente culturale e ricreativo sono stati conclusi tutti gli adempimenti: lavori affidati e nomine nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza. A breve sarà avviato il cantiere. Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, commentano: “Per il Centro polivalente abbiamo recuperato risorse, che altrimenti sarebbero state perse, nell’ambito del Poc 2014-2020. E’ stato un percorso complesso, sostenuto con determinazione. Fontanelle avrà entro l’anno il suo Centro polivalente: uno spazio di cultura, aggregazione e servizi attesi da troppo tempo. Un segnale è evidente: il quartiere di Fontanelle non è e non sarà mai di serie B.”

Sono prossimi all’affidamento i lavori relativi alla Villetta Baden Powell. Gli uffici hanno già predisposto la determina a contrarre. E Miccichè e Principato affermano: “Si tratta di un intervento che consentirà la messa in sicurezza dell’area, il ripristino delle strutture esistenti e la sistemazione dei percorsi pedonali, restituendo al quartiere uno spazio più sicuro e fruibile. E’ un altro tassello che si aggiunge a un disegno complessivo di rigenerazione urbana.”

Ancora a Fontanelle sono stati progettati interventi urgenti a beneficio della rete delle acque bianche, a fronte di un grave deterioramento della rete tra via Pancamo, via Alessio Di Giovanni, via Guazzelli e viale Sicilia. L’ossidazione delle condotte ha già provocato cedimenti del terreno e situazioni di rischio. E’ stata quindi avviata la progettazione e nominato il gruppo tecnico per un intervento straordinario di sostituzione dei tratti ammalorati. E Miccichè e Principato spiegano: “Si tratta di un’opera necessaria e urgente, che dimostra un altro elemento fondamentale: non si interviene solo nella immediatezza del danno ma si programma anche per prevenire criticità future. Complessivamente è un metodo che produce risultati. Fontanelle oggi racconta un cambio di passo: opere recuperate e cantieri che partono, interventi in fase di affidamento e nuove progettazioni già avviate. E’ un ciclo continuo: si conclude un lavoro e se ne programma un altro. Questo è il modo in cui amministriamo: non interventi spot, non parole ma fatti. Continueremo a seguire ogni cantiere fino alla conclusione, perché gli impegni si prendono e si portano fino in fondo.”