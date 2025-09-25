In auto con pistole pronte a sparare, 26enne scarcerato: divieto di dimora in provincia 

Il gip del tribunale di Palermo Antonella Consiglio, accogliendo l’istanza avanzata dall’avvocato Salvatore Cusumano, ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella meno afflittiva del divieto di dimora in provincia di Agrigento nei confronti di Andrea Sottile, 26 anni, di Agrigento.

Il giovane era stato fermato a dicembre (poi arrestato, poi scarcerato per decorrenza dei termini della custodia cautelare e adesso nuovamente arrestato) perchè trovato in possesso di due pistole pronte all’uso in auto a Porto Empedocle. Era in compagnia di altre tre persone.

La vicenda è stata messa in collegamento con le operazioni che negli scorsi mesi hanno decapitato la cosca di Villaseta. Secondo l’accusa, infatti, i quattro quella sera avrebbero dovuto quantomeno intimidire un soggetto che era entrato in contrasto con il gruppo criminale.