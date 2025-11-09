Terza Categoria: Real Favara sola in testa, l’Atletico Agrigento torna al successo
Lo scontro al vertice premia i favaresi che infliggono allo Sporting Akragas la prima sconfitta.
Terza giornata nel campionato di terza categoria. Il girone unico di Agrigento, ha attualmente una sola protagonista. Si tratta del Real Favara che conquista il terzo successo consecutivo e comanda la classifica. Nove punti in tre partita, nessun gol subito e vittoria contro lo Sporting Akragas che perde il primato.
Torna alla vittoria l’Atletico Agrigento, 3-1 in casa della Real Castelterminese che vale l’aggancio al secondo posto e con Giardina che para un calcio di rigore.
Il Pro Ribera si impone sul campo della “cenerentola” Muxar per 2-1 mentre il Burgio batte il Gattopardo per 3-2. Il Ponte di Ferro conquista il primo punto in campionato pareggiando tra le mura amiche contro l’Atletico Burgio.
Sospesa Canicattì-Camastra.