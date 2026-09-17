Agrigento

In fiamme l’auto di un giardiniere ad Agrigento, indagini 

È accaduto in via Mario Rapisardi, nel centro della Città dei templi

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Fiamme ad Agrigento. Un incendio ha danneggiato un Fiat Doblò di proprietà di un giardiniere quarantottenne tunisino. È accaduto in via Mario Rapisardi, nel centro della Città dei templi. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Presenti anche i poliziotti che hanno immediatamente avviato le indagini. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma comunque tutte le ipotesi sono al vaglio degli investigatori. 

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