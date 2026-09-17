Agrigento

Rapina disabile e gli porta via 400 euro, donna finisce a processo 

La donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe attirato in una zona isolata un uomo in stampelle e poi, dopo averlo fatto cadere, gli avrebbe portato via il denaro

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Giudizio immediato per Anamaria Lungu, 28 anni, accusata di aver rapinato un disabile e avergli sottratto 400 euro. Il fatto è avvenuto lo scorso marzo ad Agrigento. La donna, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe attirato in una zona isolata un uomo in stampelle e poi, dopo averlo fatto cadere, gli avrebbe portato via il denaro che era custodito in un borsello. L’imputata comparirà in tribunale il prossimo 21 ottobre. La ventottenne, che attualmente si trova ai domiciliari, avrebbe agito con un complice rimasto al momento ignoto. 

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