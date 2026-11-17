Ad Agrigento la città sembra ormai essere ostaggio di transenne e “lapazze”. L’ultimo caso arriva da Villa Bonfiglio, dove il parco giochi situato nei pressi della Tenda della Solidarietà è stato transennato perché inagibile e, di conseguenza, interdetto alla fruizione. A consigliare la chiusura dell’area sarebbero state le condizioni di degrado e pericolo in cui versa lo spazio: giochi vandalizzati, giostrine divelte e spuntoni metallici appartenenti alle strutture ludiche, paurosamente sporgenti, che rappresentano un potenziale rischio per l’incolumità dei bambini. Una situazione che ha reso necessario impedire l’accesso all’area.

Uno spazio dedicato ai più piccoli, nato dalla volontà e dall’impegno di alcune mamme “La Rete di Cristina” che si erano mobilitate per creare un’area di svago e socialità per i bambini. Un luogo pensato per le famiglie e per offrire ai più piccoli la possibilità di giocare all’aperto, nel cuore di uno dei polmoni verdi della città.

Sulla vicenda interviene anche l’ex sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, che sui social ha ricordato la storia di quell’area giochi e l’impegno che ne rese possibile la realizzazione nel 2016. “Apprendo della chiusura del parco e mi rattrista. Quando realizzammo questa area giochi ad Agrigento, alla Villa Bonfiglio, in città non esisteva neanche uno spazio giochi. Neanche uno in tutta la città. Solo due cavallucci a molla, per giunta semirotti, a piazza Cavour”, ricorda Firetto. “Realizzammo questo spazio ,grazie ad un gruppo di mamme che misero mani al portafogli insieme ad alcuni assessori della mia giunta e a me medesimo. Fu il primo di una serie che realizzammo con la stessa formula. Uno a fontanelle , uno a Villaseta, uno a villaggio Mosè (Il parco di Alice). Senza soldi Comunali ma con il nostro portafoglio”. (Foto Lorenzo Rosso)