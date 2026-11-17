I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Bagheria, durante un servizio di controllo del territorio, hanno arrestato in flagranza un 68enne, originario di Palermo e residente ad Altavilla Milicia, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata lungo l’autostrada A19 Messina-Palermo, nei pressi del casello di Campofelice di Roccella, mentre l’uomo viaggiava in direzione del capoluogo siciliano. Ad attirare l’attenzione della pattuglia sono state alcune manovre azzardate compiute dal conducente, che hanno spinto i militari a procedere a un immediato controllo d’iniziativa del veicolo.

Nel corso della perquisizione personale e veicolare, l’intuito degli operanti ha trovato positivo riscontro: è stato infatti rinvenuto, occultato all’interno del bracciolo dei sedili posteriori, un pacco di forma contenente un blocco uniforme di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 550 grammi. Le successive verifiche, estese all’abitazione dell’indagato, hanno inoltre consentito di recuperare 6.000 euro in contanti, diversi assegni postdatati e varia documentazione ritenuta d’interesse investigativo. Tutta la sostanza sequestrata è stata trasmessa al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale per i consueti esami qualitativi e quantitativi. Su richiesta della Procura della Repubblica di Termini Imerese, guidata dal dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del 68enne la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Resta alta l’attenzione dell’Arma e delle Autorità competenti nella lotta allo smercio di sostanze stupefacenti.