Il CastrumFavara e Antimo Iunco si separano. Dopo un difficile avvio di stagione, caratterizzato da otto sconfitte nelle prime dodici giornate di Serie D, il tecnico pugliese ha rassegnato le dimissioni, accettate dalla società.

La squadra è stata temporaneamente affidata all’allenatore in seconda Carlo Novara, che guiderà gli allenamenti in vista della prossima trasferta contro l’Enna. Il CastrumFavara è ora alla ricerca di un nuovo allenatore con l’obiettivo di risollevare la squadra, ritrovare fiducia e conquistare la salvezza.