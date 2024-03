Incendiata l’auto di un commerciante ad Agrigento, indagini (VIDEO)

Notte di fuoco nel centro di Agrigento. L’automobile di proprietà di un commerciante di 44 anni è stata danneggiata da un incendio in via Bruccoleri, la parallela di via Papa Luciani. La natura del rogo potrebbe essere dolosa. Le fiamme hanno distrutto una Fiat Freemont e danneggiato altre due auto che si trovavano parcheggiate nelle adiacenze.

Si tratta di una Opel Tigra di un pensionato e una Nissan Micra. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, svegliati da un forte odore di bruciato e da una colonna di fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Al via le indagini della polizia che sta ricostruendo quanto accaduto. L’ipotesi privilegiata è l’incendio di natura dolosa.