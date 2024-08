Incendio a Fontanelle, danneggiata moto di un 28enne sottoposto a misura cautelare 

Notte di fuoco a Fontanelle, quartiere periferico a nord di Agrigento. Il motociclo di proprietà di una donna, ma di fatto in uso ad un ventottenne attualmente sottoposto a misura cautelare, è stato danneggiato da un incendio. Il rogo è avvenuto in via Alessio Di Giovanni.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti del quartiere, svegliati da una densa nube nera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Non sono ancora chiare le cause del rogo, nessuna pista è al momento esclusa. Al via le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile.