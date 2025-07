Incendio a Fontanelle, brucia il terreno trasformato in maxi discarica

Un vasto incendio si è sviluppato in queste ore nel quartiere di Fontanelle, precisamente in contrada Serra Ferlicchio. Non solo sterpaglie e erba secca ad andare in fiamme ma anche una maxi discarica abusiva, sequestrata, con rifiuti di ogni genere, anche pericolosi.

Le case ai margini del ponte sono state minacciate dalle fiamme, costringendo alcuni cittadini ad abbandonare le abitazioni. Fortunatamente non si registrano feriti, ma la paura tra i residenti è stata tanta. Sul posto hanno lavorato le squadre dei vigili del fuoco per hanno domato l’incendio; presenti anche la Polizia.

Discarica al centro di un’inchiesta della Procura di Agrigento che ha indagato 15 persone, tra i trenta e i sessant’anni, residenti nella Città dei templi, per smaltimento illecito di rifiuti.

Un altro incendio si è verificato sempre a Fontanelle in via Alessio Di Giovanni; una grossa e densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, ben visibile a distanza, a bruciare tra gli alberi anche alcune autovetture posteggiate all’interno di una cooperativa. Non sono chiare le cause del rogo, indaga la Polizia.