Incendio in appartamento in via Imera, evacuate alcune famiglie: nessun ferito 

Momenti di panico questa mattina in via Imera, a pochi passi dalla stazione degli autobus di Agrigento, per un incendio divampato al quinto piano di un appartamento. Secondo una prima ricostruzione a prendere fuoco sarebbe stata una veranda. Al momento non si conoscono le cause del rogo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona.

Sul posto sono intervenute tre Volanti e una squadra di Vigili del Fuoco. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. In via precauzionale sono state evacuate alcune famiglie. L’edificio, dopo i necessari controlli, è risultato agibile. Per fortuna non si sono registrati feriti. La strada, dopo una chiusura momentanea per permettere l’intervento, è stata riaperta al traffico.