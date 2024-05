Incidente alla Mosella, auto tampona motorino: centauro in ospedale

Incidente stradale lungo la strada della mosella. Un’auto ha tamponato un mezzo a due ruote e il centauro è sbalzato per circa 10 metri. È stato il conducente dell’auto a fermarsi e a chiamare i soccorsi; sul luogo del sinistro stradale in una manciata di secondi l’ambulanza Gise 118 che ha trasferito il centauro in ospedale in codice rosso con un brutto trauma cranico. Traffico rallentato.