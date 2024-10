Un incidente stradale si è verificato questa mattina al bivio della Mosella, ad Agrigento. Il bilancio è di tre auto coinvolte e un ferito, per fortuna in maniera lieve. Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe legato ad una mancata precedenza. Il traffico, a causa dell’incidente, è andato in tilt in entrambe le direzioni.