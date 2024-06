Incidente alla zona industriale di Agrigento, due feriti in ospedale 

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri lungo la strada statale 189, nei pressi della zona industriale di Agrigento. A scontrarsi due automobili: una Panda e una Clio. Ad avere la peggio sono stati i conducenti dei rispettivi veicoli, un ventinovenne di Caasteltermini e un cinquantacinquenne di Comitini. Illesi, invece, gli altri due passeggi. Si tratta di un ragazzo e una ragazza di 23 e 26 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario e i carabinieri della tenenza di Favara. I feriti sono stati trasportati in ospedale per le cure mediche del caso. Hanno riportato traumi sparsi ma le loro condizioni non destano preoccupazioni.