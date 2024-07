Incidente autonomo in contrada Petrusa, tre feriti: denunciato automobilista

Brutto incidente autonomo nella tarda serata di ieri in contrada Petrusa, strada che collega Agrigento con Favara. Il bilancio è di tre feriti tra cui un bimbo di 6 anni che è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Agrigento. L’uomo alla guida della Fiat Panda, di Palma di Montechiaro, sottoposto ad alcoltest è risultato positivo, e per tale ragione è stato denunciato per guida in stata di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente. Inoltre l’uomo, durante i controlli da parte degli agenti è andato in escandescenza ed è stato anche denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.