Incidente col parapendio a Punta Bianca, ferito turista tedesco 

Un turista tedesco è rimasto ferito in un incidente con il parapendio avvenuto nei pressi di Punta Bianca. Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi. L’uomo, in compagnia di alcuni amici, sarebbe scivolato al momento della partenza cadendo rovinosamente sulla spiaggia. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuto un elisoccorso il cui intervento è stato provvidenziale considerando la zona impervia in cui è avvenuto l’incidente. Il turista tedesco ha riportato la frattura di una gamba ed è stato trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio.