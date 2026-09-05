Incidente stradale a Villaseta, giovane motociclista ferito dopo lo scontro con due auto

Incidente stradale questo pomeriggio in zona Villaseta, nei pressi della farmacia Moribondo. Per cause ancora in fase di accertamento, un ragazzo di 18anni che viaggiava in sella a una moto avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo contro due autovetture che procedevano in senso opposto rispetto alla sua direzione di marcia.

A seguito dell’impatto, il giovane è rimasto ferito ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. Presenti anche le Volanti della Polizia di Stato, intervenute per gestire la viabilità e i possibili rallentamenti provocati dal sinistro. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.