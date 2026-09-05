Sambuca di Sicilia, Lions e Croce Rossa insieme per incontro dedicato alla prevenzione

Su iniziativa del Lions Club Sambuca Belice, guidato quest’anno dalla Presidente Sandra Versace, si è svolto ieri sera a Santa Margherita di Belice l’incontro dedicato alla prevenzione e alla sicurezza della comunità dal titolo “Viva Sofia: due mani per la vita”. Il service, nato dalla sinergia tra Lions e Croce Rossa Italiana, ha offerto ai cittadini un momento di formazione pratica fondamentale per la gestione delle emergenze quotidiane.

Durante l’evento sono state illustrate e dimostrate le manovre di disostruzione delle vie aeree, sia in ambito pediatrico sia nell’adulto, rimarcando l’importanza cruciale del primo soccorso tempestivo in caso di soffocamento accidentale o arresto cardiaco. Un’occasione per insegnare a genitori, insegnanti e cittadini gesti semplici ma decisivi da eseguire nei primissimi minuti di un’emergenza.

La collaborazione tra Lions e Croce Rossa ha confermato l’efficacia della rete associativa quando mette al centro la tutela della salute pubblica.

Il contributo del socio medico, il dottor Nino Ciancimino, ha permesso di approfondire con rigore scientifico la catena della sopravvivenza, rispondendo ai dubbi dei presenti e guidando le dimostrazioni pratiche.

L’iniziativa incarna appieno lo spirito di servizio dei Lions, capaci di trasformare la formazione scientifica in uno strumento concreto, gratuito e accessibile a tutela delle famiglie e della comunità belicina.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale agli operatori della Croce Rossa Italiana, Cosimo Di Giovanna e Valentina Indelicato, per il loro prezioso supporto sul campo. Si ringraziano altresì per la presenza e l’impegno istituzionale il Presidente di Zona Giuseppe Mazzotta e i soci Ninetta Piazza, Franco Barbera, Teresa Monteleone, Anna Sparacino e Angelo Mazzotta.