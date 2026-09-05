Scontro tra camion e auto sulla S115: tre giovani in codice rosso

Grave incidente sulla statale 115 nella zona di Mazara del Vallo. Nello scontro tra un camion e una auto tre giovanissimi sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Si tratta di un giovane di 26 anni e due ragazze di 18 e 16 anni.

Sul posto i vigili del fuoco del locale distaccamento di Mazara del Vallo, impegnati nelle complesse operazioni di soccorso per liberare le persone rimaste intrappolate nell’abitacolo deformato dalle lamiere. Gli occupanti sono stati quindi affidati agli operatori sanitari del 118 e trasportati a bordo di due ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale “Abele Ajello”. Particolare apprensione per le condizioni del conducente dell’automobile, che avrebbe riportato un politrauma. Al momento sono in corso gli accertamenti sanitari e non è escluso che, in relazione alla gravità delle lesioni, possa rendersi necessario il trasferimento presso il Trauma Center di Palermo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, impegnate nella messa in sicurezza del tratto interessato e nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. Ancora da chiarire, infatti, le cause che hanno determinato lo scontro frontale e le eventuali responsabilità. (FOTO PRIMAPAGINACASTELVETRANO)