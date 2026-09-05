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Fuga di gas a Canicattì, paura tra i cittadini: evacuata palazzina

Dopo gli accertamenti da parte dei Vigili del fuoco e dei tecnici del gas, l'area è stata messa in sicurezza, evitando ulteriori rischi per la popolazione.

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Momenti di apprensione a Canicattì a seguito della segnalazione di una possibile fuga di gas da parte di alcuni cittadini. L’allarme ha rapidamente fatto scattare l’intervento dei soccorsi, con una situazione che ha suscitato paura tra i residenti della zona. Una palazzina e alcuni esercizi commerciali presenti lungo la strada sono stati temporaneamente evacuati, mentre venivano effettuati i controlli.

Sul posto in via Regione Siciliana sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i tecnici del gas, che hanno effettuato le necessarie verifiche per individuare e controllare la perdita; dopo gli accertamenti, l’area è stata messa in sicurezza, evitando ulteriori rischi per la popolazione.

Presenti anche le forze dell’ordine, e il sindaco Vincenzo Corbo. Fortunatamente, non si registrano feriti. L’intervento si è concluso senza conseguenze per le persone, riportando la situazione alla normalità.

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