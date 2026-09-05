Agrigento

Caso Crosta, La Vardera: “Vogliamo chiarezza sulla vicenda”

Il leader di Controcorrente, durante gli stati generali del partito, è intervenuto sulla vicenda ribadendo comunque la fiducia nel vicesindaco

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

“Abbiamo avviato una indagine interna a Controcorrente, perché vogliamo vederci chiaro sulla vicenda della casa del vicesindaco Giovanni Crosta”. A dirlo, durante il punto stampa degli Stati Generali di Controcorrente è stato il leader del partito, Ismaele La Vardera.

La vicenda è emersa nei giorni scorsi sul quotidiano on line Reporsicilia.it: secondo il racconto del quotidiano edito dall’ex candidato sindaco Giuseppe Di Rosa, l’oggi vice sindaco sarebbe proprietario insieme alla sorella di una casa a Zingarello costruita in una zona di inedificabilità assoluta. Crosta aveva replicato via social annunciando querele. Adesso però a sgomberare il campo dalle nubi è lo stesso La Vardera.

“Siamo abituati che quando qualcosa accade nel nostro movimento non ci giriamo da un’altra parte – aggiunge il deputato -. E quando chiediamo chiarezza agli avversari, la pretendiamo a casa nostra, perché la coerenza non è qualcosa che si vende al supermercato Ho mandato una lettera precisa al vicensindaco, di cui ho grande fiducia, e sono sicuro mi risponderà punto per punto. Cinque giorni fa ho inviato inoltre alla Regione Siciliana, Dipartimento 5 nella quale chiedo una verifica della situazione di Crosta. L’ho fatto perché quando qualcosa non va in casa nostra bisogna avere il coraggio di vederci chiaro. Ho piena fiducia nella correttezza dell’operato del vicesindaco, ma dobbiamo usare con noi stessi il rigore che chiediamo agli avversari”.

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