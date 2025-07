Infastidisce passanti, bestemmia e insulta i poliziotti: denunciato

Un ventiseienne di Agrigento, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per resistenza a Pubblico ufficiale e sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta e atti contrari alla pubblica decenza per avere bestemmiato.

L’uomo, l’altro pomeriggio avrebbe creato il caos nel rione del campo sportivo; verosimilmente alticcio, avrebbe infastidito passanti e residenti della zona. Alla vista dei poliziotti della sezione Volanti avrebbe iniziato a insultarli e a bestemmiare. Infilato dentro la pattuglia, ha cercato di danneggiare a pugni il plex divisorio dell’auto. Una volta giunto alla caserma Anghelone di via Crispi, è stato identificato e deferito alla Procura della Repubblica.