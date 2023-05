Infrastrutture, assemblea Terza Commissione al Libero Consorzio di Agrigento

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, presidente della Terza commissione permanente Sviluppo strategico, Viabilità, Programmazione, Patrimonio e Funzioni di indirizzo del Libero consorzio di Agrigento ha chiesto al Commissario straordinario Raffaele Sanzo la convocazione della Assemblea dei Sindaci del Libero Consorzio di Agrigento per discutere della programmazione delle infrastrutture dell’agrigentino in vista di Agrigento Capitale della Cultura italiana 2025. Il Commissario straordinario Raffaele Sanzo ha subito disposto la convocazione della Terza commissione per il prossimo 9 giugno alle 16,30 nella sede del Libero consorzio di Agrigento. Il Presidente Castellino ringrazia il Commissario per la gentilezza e la collaborazione nell’interesse della nostra Provincia.