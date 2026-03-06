Agrigento

Insegue e minaccia una parente per l’eredità, lei si rifugia in Questura 

La donna, spaventata e preoccupata, dopo alcune centinaia di metri ha pensato di trovare rifugio nel luogo che riteneva più sicuro: la Questura

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Avrebbe inseguito in auto una parente minacciandola e ingiuriandola per questioni legate ad una eredità contesa e per la spartizione di alcuni beni. È accaduto ad Agrigento. Protagonisti un trentacinquenne e una trentenne operaia, entrambi agrigentini.

La donna, spaventata e preoccupata, dopo alcune centinaia di metri ha pensato di trovare rifugio nel luogo che riteneva più sicuro: la Questura. La trentenne ha chiesto aiuto ai poliziotti spiegando la situazione e raccontando che alla base di questo comportamento del familiari vi è la difficoltà di raggiungere un accordo sulla divisione di alcune proprietà contese. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 8/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Apertura

Colpisce con un pugno la moglie incinta che lo vuole lasciare, denunciato pastore a Palma 
Agrigento

Insegue e minaccia una parente per l’eredità, lei si rifugia in Questura 
Apertura

In casa con pistola carica e un panetto di hashish, racalmutese in carcere 
Ultime Notizie

Trasparenza su bollette Aica, a Grotte nasce il comitato cittadino “Cara_Acqua”
Messina

Cadavere in decomposizione scoperto in un appartamento, indaga la Polizia
di Irene Milisenda

San Leone abbandonata dopo il ciclone Harry, Firetto: “La normalità promessa è rimasta un auspicio”
banner italpress istituzionale banner italpress tv