Insegue e minaccia una parente per l’eredità, lei si rifugia in Questura 

Avrebbe inseguito in auto una parente minacciandola e ingiuriandola per questioni legate ad una eredità contesa e per la spartizione di alcuni beni. È accaduto ad Agrigento. Protagonisti un trentacinquenne e una trentenne operaia, entrambi agrigentini.

La donna, spaventata e preoccupata, dopo alcune centinaia di metri ha pensato di trovare rifugio nel luogo che riteneva più sicuro: la Questura. La trentenne ha chiesto aiuto ai poliziotti spiegando la situazione e raccontando che alla base di questo comportamento del familiari vi è la difficoltà di raggiungere un accordo sulla divisione di alcune proprietà contese.