Colpisce con un pugno la moglie incinta che lo vuole lasciare, denunciato pastore a Palma 

Comunica al marito la volontà di interrompere la relazione e viene colpita con un pugno dietro il collo e minacciata con un bastone. È successo a Palma di Montechiaro dove un pastore di trentadue anni è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia. Attivato anche l’iter del “codice rosso”, il protocollo che mira a tutelare le donne vittima di violenza.

La ragazza, una ventottenne del posto, è stata allontanata dalla casa familiare. Il motivo dell’aggressione, secondo quanto ricostruito, sarebbe la volontà della moglie di troncare la relazione con il coniuge.

L’uomo, a margine di una lite in presenza dei quattro figli minorenni e di un altro in arrivo, l’avrebbe colpita con un pugno per poi minacciarla anche con un bastone. La vittima, dopo un passaggio in ospedale per le cure mediche del caso, si è recata dai carabinieri di Palma di Montechiaro e ha raccontato tutto. L’inchiesta è coordinata dal pm Elettra Consoli. Informata anche la procura per i Minorenni per le valutazioni del caso.